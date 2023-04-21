تقارير: زيدان يحلم بتدريب عملاق الدوري الإيطالي

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يستمر الحديث هذه الفترة حول مستقبل الفرنسي، زين الدين زيدان، والفريق الأقرب للتعاقد معه.

وذكرت صحيفة سبورت أن باريس سان جيرمان مهتم بشدة بالتعاقد مع المدرب الفرنسي لكنه ليس الخيار الذي يتمناه زيدان هذه الفترة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن "راديو مونت كارلو" إن الحلم الكبير لمدرب ريال مدريد السابق هو أن يصبح مدربًا ليوفنتوس بالفترة المقبلة.

وقد لعب زيدان خمسة مواسم في صفوف السيدة العجوز كلاعب بين (1996-2001) قبل أن ينضم إلى مشروع النادي الملكي، والآن يتطلع إلى الوصول إلى مقعد تدريب السيدة العجوز.

وكان زيدان يأمل في تدريب منتخب فرنسا لكن هذا الخيار بات بعيدًا عن تمديد عقد ديديه ديشامب.