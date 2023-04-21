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وجدت المكسيك أخيرا مشتر لطائرتها الرئاسية غير المستخدمة بعد أربع سنوات والعديد من المحاولات غير الناجحة للتخلص منها.

وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في رسالة فيديو في وقت متأخر من أمس الخميس، إن حكومة طاجيكستان اشترت الطائرة مقابل 92 مليون دولار، مضيفا "نحن سعداء".

وتابع أنه سوف يتم استخدام أموال بيع الطائرة لبناء مستشفيين في مناطق مكسيكية فقيرة.

ولم يستخدم الرئيس اليساري الطائرة ولا مرة منذ تولى المنصب في 2018.

ويرى أن الطائرة الفخمة طراز بوينج 787 دريم لاينر، التي تسع لثمانين شخصا لم تكن ملائمة بالوضع في الاعتبار معدل الفقر المرتفع في المكسيك.

ويستخدم لوبيز أوبرادور الطائرات التجارية داخل المكسيك، وتقريبا لا يسافر قط إلى الخارج.

وتم شراء الطائرة بنحو 219 مليون دولار لسلفه إنريكي بينيا نيتو.