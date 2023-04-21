وزير الخارجية البريطاني يقطع جولة المحيط الهادئ لمتابعة الوضع في السودان

قطع وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي جولته في منطقة المحيط الهادئ؛ لمتابعة الوضع المتدهور في السودان.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن المفوضية العليا البريطانية القول في ويلينجتون إن كليفرلي أجرى سلسلة من المكالمات من مكاتبها.

وغادر كليفرلي نيوزيلندا قبل يوم من لقائه المقرر مع نظيرته نانايا ماهوتا، متخطيا زيارة مقررة من دولة ساموا ليسافر جوا مباشرة من جزر سليمان.

وقال وزير الخارجية البريطاني في بيان "من المؤسف حقا أنه نظرا للوضع الجاري في السودان، اضطررت لقطع الزيارة.. لقد اطلعت على الكثير عن المنطقة وفرصها وتحدياتها".

وتابع: "لقد تحدثت إلى وزيرة الخارجية ماهوتا وأبلغتها كم أشعر بخيبة أمل لاضطراري المغادرة مبكرا واتفقنا على أننا سوف نعيد تحديد موعد في أقرب وقت نستطيع. أنا أتطلع كثيرا لقدومي مجددا قريبا".

واستبعد الجيش السوداني المفاوضات مع خصمه قوات الردع السريع شبه العسكرية أمس الخميس، قائلا إنه لن يقبل سوى باستسلامها حيث أن الجانبين يواصلان القتال في وسط الخرطوم وغيرها من مناطق البلاد من السبت الماضي.

ووفقا لنقابة أطباء السودان، ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 243 حالة وفاة بين المدنيين بالإضافة إلى 1335 حالة إصابة.