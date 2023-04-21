بدء احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور الرئيس السيسي

بدأت احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويشارك الرئيس، أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أدّى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.