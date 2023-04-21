ماكرون وبايدن يبحثان هاتفيا آخر التطورات في أوكرانيا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأمريكي جو باين، خلال إتصال هاتفي، مساء أمس الخميس، آخر التطورات في أوكرانيا.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الرئاسة الفرنسية؛ فقد استعرض ماكرون ـــ خلال الاتصال ـــ نتائج الزيارة التي قام بها إلى بكين ثم إلى مقاطعة كانتون الصينية، حيث أن الصين تلعب دورا يساهم ​​في إنهاء الصراع الروسي الأوكراني وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الرئيسان، أهمية الاستمرار في التواصل مع السلطات الصينية على هذا الأساس.

وأشار ماكرون، إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا ، والتي تتجاوز 67 مليار يورو على الصعيد المدني والعسكري، مؤكدا أهمية استمرار الأوروبيين في إعادة التسلح من أجل تحمل مسؤولياتهم تجاه تقاسم بسط الأمن عبر الأطلسي، موضحا أن فرنسا ستلعب دورها الكامل في هذا الصدد، من خلال قانونها الجديد للبرمجة العسكرية.

وأعرب الرئيسان عن رغبتهما في تعزيز التعاون المستمر بينهما ودعم القانون الدولي ، بما في ذلك حرية الملاحة، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما ناقش الرئيسان، الوضع المقلق للغاية في السودان.