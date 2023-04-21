البيت الأبيض: بايدن يستضيف نظيره الفلبيني مايو المقبل لمناقشة سبل تعزيز التحالف الثنائي

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يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، بالبيت الأبيض في الأول من مايو المقبل؛ لمناقشة سبل تعزيز التحالف الثنائي.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني، اليوم الجمعة - بأنه من المقرر أن يجدد بايدن، خلال الاجتماع، التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن الفلبين.

وبحسب البيان، سيناقش الرئيسان الجهود المبذولة لتعزيز التحالف القديم بين الولايات المتحدة والفلبين.

وأضاف البيت الأبيض - في بيانه - أن بايدن وماركوس الابن سيستعرضان الفرص لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الرخاء الشامل وتوسيع العلاقات الخاصة بين الشعبين والاستثمار في انتقال الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ وضمان احترام حقوق الإنسان.

كما سيناقش الزعيمان القضايا الإقليمية وينسقان الجهود المبذولة لدعم القانون الدولي وتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.