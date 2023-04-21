فرنسا تؤكد دعمها الكامل للدعوة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبلا أي شرط في السودان

أكدت فرنسا، دعمها الكامل للدعوة إلى وقف إطلاق النار فورًا وبلا أي شرط في السودان وذلك لدواع إنسانية، حسبما ذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة.

ووفقًا لبيان الخارجية، شاركت كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، في الاجتماع الذي نظمه الاتحاد الأفريقي والذي شارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمون والأفريقيون في مجلس الأمن وممثلون عن جامعة الدول العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأوروبي وبلدان مهتمة بحل الأزمة السودانية.

وقدمت فرنسا دعمها الكامل لدعوة جميع المشاركين إلى وقف إطلاق النار فورًا وبلا أي شرط لدواع إنسانية في السودان وبمناسبة عيد الفطر وذلك كما سبق وصرحت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية.

ودعت فرنسا إلى احترام جميع الأطراف المتنازعة في السودان بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية تتيح حماية المدنيين ولاسيما رعاياها الفرنسيين وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بلا أي عراقيل.

وتستكمل فرنسا تواصلها مع جميع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلى حل الأزمة في البلاد.