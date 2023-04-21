فرحة العيد كاملة في الأهلي بسبب «السيدات»

عمت الأفراح داخل النادي الأهلي مع حلول أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد التتويج ببطولتين على حساب الزمالك، ضمن منافسات السيدات، للكرة الطائرة وكرة اليد.

وحصل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 33-22، في المباراة التي أُقيمت على صالة حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، فيما تُوج فريق الكرة الطائرة سيدات بلقب الدوري العام، بعد الفوز في المباراة الثالثة والفاصلة أمام الأبيض بثلاثة أشواط مقابل شوط.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على توجيه التهنئة لفريقي الكرة الطائرة واليد سيدات، وأجهزتهم الفنية والإدارية والطبية، مُشيدًا بالأداء الرائع والروح العالية للاعبات فريق الطائرة، اللاتي توجن ببطولة الدوري للمرة الـ 28 على التوالي.

وأوضح الخطيب أن فريق سيدات اليد أيضًا قدم مباراة قوية أمام الزمالك تفوق فيها من البداية للنهاية، واستحق لقب كأس مصر عن جدارة، مُهنئًا جماهير الأهلي الوفية التي هي كلمة السر في كل الانتصارات والبطولات على مدار التاريخ، وتقف دائمًا خلف ناديها وفرقه الرياضية في كافة المناسبات – على حد قوله-.

وكان الخطيب قد حرص على التوجه إلى صالة 6 أكتوبر من أجل الاحتفال مع لاعبات فريق الطائرة بالتتويج بلقب الدوري، فيما قدمت نجمات الأحمر ميدالياتهن الذهبية لرئيس النادي الأهلي، قبل أن يعيدها إليهن مُجددًا، بعد انتهاء مراسم الاحتفال.

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مواجهة قوية في التاسعة مساء غدٍ السبت، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، على إستاد القاهرة، في حضور 52 ألف متفرج، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأحمر لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، قبل خوض مباراة الإياب في الدار البيضاوي السبت القادم.