الاتحاد الأوروبي يحدث قواعد ملصقات وبطاقات الأغذية لتعزيز الوجبات الصحية

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اقترحت المفوضية الأوروبية فرض قواعد تسويق منقحة اليوم الجمعة لبعض المنتجات الغذائية لإعلام المستهلكين بصورة أفضل عن الأصول والمكونات ومن أجل تقليل الإهدار.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية يانوش فويتشوفسكي: "نرغب في تحسين شفافية المنتجات المبيعة للمستهلكين وخفض الطعام المهدر، بينما نقيم طرق إنتاج أكثر استدامة وصحية أكثر للمنتجين".

وذكر بيان صحفي أنه من المقرر أن يتم تطبيق القواعد المحدثة على سلع مثل الفواكه والخضراوات وعصائر الفاكهة والمربى والعسل والدواجن والبيض.

وتشير الملصقات إلى دولة المنشأ أو دول المنشأ (في حالة وجود مزيج) في منتجات العسل والمكسرات والفواكه المجففة والموز الناضج والفواكه والخضروات المقطعة.

وتستثنى من قواعد التسويق الفواكه والخضراوات الصالحة للأكل لكن بها عيوب خارجية إذا تم بيعها مباشرة من المنتج إلى المستهلك.