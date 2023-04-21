رئيس الأرجنتين يعلن عزمه عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وقال فرنانديز - خلال مقطع فيديو مدته سبع دقائق ونصف، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "قراري"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه في 10 ديسمبر المقبل سيسلم الوشاح الرئاسي لمن يتم انتخابه، مضيفًا أنه يرغب في الوقت الحالي في تركيز جهوده لحل مشاكل المواطنين.

ويأتي إعلان فرنانديز، غير المتوقع، في الوقت الذي واجه فيه ضغوطًا متزايدة من أعضاء الائتلاف الحاكم بعدم الترشح، لاسيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته.