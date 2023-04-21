 رئيس الأرجنتين يعلن عزمه عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة - بوابة الشروق
الجمعة 21 أبريل 2023 6:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟

النتـائـج تصويت

رئيس الأرجنتين يعلن عزمه عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:04 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:04 م

أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، اليوم الجمعة، أنه لن يسعى لإعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

وقال فرنانديز - خلال مقطع فيديو مدته سبع دقائق ونصف، نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "قراري"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه في 10 ديسمبر المقبل سيسلم الوشاح الرئاسي لمن يتم انتخابه، مضيفًا أنه يرغب في الوقت الحالي في تركيز جهوده لحل مشاكل المواطنين.

ويأتي إعلان فرنانديز، غير المتوقع، في الوقت الذي واجه فيه ضغوطًا متزايدة من أعضاء الائتلاف الحاكم بعدم الترشح، لاسيما بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تراجع شعبيته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك