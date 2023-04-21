عبرت الفنانة رنا سماحة، عن سعادتها بحضور احتفالية عيد الفطر المبارك بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقالت رنا في تصريحات للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، إنه تسعد بوجودها بين أسر الشهداء وبحضور الرئيس، موضحة أن الاحتفالية تمثل حدثا رائعا.

وأضافت أنها سعدت للغاية فور تليقها الدعوة لحضور الاحتفالية، التي وصفتها بأنها واحدة من أكثر الاحتفاليات إنسانية.

وتابعت: «حسيت ببهجة رهيبة أول ما وصلت والأجواء كلها مبهجة والأطفال في حالة سعادة جدا».

ويشارك الرئيس، أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أدّى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.