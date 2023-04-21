 مصر للطيران تطالب عملاءها المسافرين من دوسلدورف التواجد بالمطار قبل إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات - بوابة الشروق
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مصر للطيران تطالب عملاءها المسافرين من دوسلدورف التواجد بالمطار قبل إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 5:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 5:12 ص

طالبت شركة مصر للطيران، عملاءها المسافرين من دوسلدورف بألمانيا إلى القاهرة، بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بأربع ساعات، وذلك بسبب الإضراب في مطار دوسلدورف اليوم الجمعة.
وقالت الشركة - في بيان صحفي مساء أمس الخميس، إنه في ضوء التعليمات الواردة من إدارة مطار دوسلدورف بألمانيا إلى الشركة والتى تفيد بتنظيم إضراب في مطار دوسلدورف يوم الجمعة الموافق 21 أبريل؛ فإن مصر للطيران تطالب عملائها المسافرين على الرحلة رقم (MS734 ) من دوسلدورف إلى القاهرة والمقرر إقلاعها في تمام الساعة 15:15 بتوقيت ألمانيا ضرورة التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة من 4 إلى 5 ساعات لتجنب التأخير الناتج عن الإضراب.
وأوضحت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران التواصل من خلال الإتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر.


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