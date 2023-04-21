تدافع عدد كبير من الجمهور علي محمد رمضان أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم "هارلي"، وذلك تزامنا مع نجاح مسلسل جعفر العمدة الذي يخوض به السباق الرمضاني، كما حضرت زوجته وأولاده وشقيقه.

واحتفل النجم محمد رمضان بالعرض الخاص لفيلم "هارلى" والذي ينافس في موسم عيد الفطر المبارك، ويشاركه في البطولة النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة، والفيلم من إخراج سامر المخضر.

وحضر من أبطال العمل والضيوف كل من، محمد رضوان، حسني شتا، اسماعيل فرغلي، نشوي بلال، المؤلفة هند عبد الله، و المؤلف محمد سمير مبروك، محمود السيسي، المخرج محمد سمير، الملحن عادل حقي، محمود حافظ، هيثم نبيل، عصام السقا، أمل رزق، لمى كتكت، عمرو عبد العزيز، غفران محمد، ياسين أحمد السقا، محمود ياسين "جونيور"، مصمم الأكشن عصام الوريث، المخرج حسام الحسيني.

وتدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

ويعرض للنجم محمد رمضان في شهر رمضان الكريم، مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.