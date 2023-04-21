مسؤول يمني: اغتيال خطيب مصلى العيد بمحافظة شبوة

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الجمعة، خطيب مصلى العيد، في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.

وقال مسؤول بمكتب محافظة شبوة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن مسلحين اعترضوا سيارة الشيخ عبدالله بن عبدالله الباني، واطلقوا النار عليه أثناء عودته إلى منزله بعد الانتهاء من صلاة وخطبة العيد، ما أسفر عن مقتله وإصابة نجله وشقيقه".

وأضاف المصدر "أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ عملية الاغتيال".

وأكد المسؤول أن خلافا نشب قبل صلاة العيد، بين مسلحين يتبعون قوات العمالقة ودفاع شبوة(مدعومتين إماراتيا)، وآخرين يتبعون الباني، على خلفية من سيتولى إمامة وخطبة العيد في مصلى المطار بمركز مديرية بيحان.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ عملية الاغتيال حتى اللحظة. ويشغل الباني مدير مكتب الصحة بمديرية بيحان، ويعد أبرز شخصية دعوية بذات المديرية.

وتخضع محافظة شبوة، لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.