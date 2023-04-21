وثيقة مسربة من وزارة الدفاع النمساوية تنتقد حياد البلاد

أفادت وثيقة مسربة من وزارة الدفاع النمساوية أن حياد النمسا المنصوص عليه في الدستور الذي يستبعد العضوية في الأحلاف العسكرية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) يعرض البلاد لضعف إستراتيجي.

وأدرجت ما يطلق عليها "توقعات المخاطر 2032" قدرات النمسا الإستراتيجية المحدودة، وهي نتيجة لحيادها، كتهديد محتمل ، وفقا لنسخة من التقييم الذي حصلت عليها صحيفة "دي بريسه" النمساوية.

وأكد ناطق باسم وزارة الدفاع صحة الوثيقة وقال إن المسؤولين ليسوا متأكدين من الطريقة التي تم بها تسريب الوثيقة.

وألقى التقرير الضوء على معضلة تجاهلها السياسيون النمساويون في الوقت الذي تعهدوا فيه بدعم عقود من عدم التحالف حتى وسط موجات من الصدمات الجيوسياسية أفرزها الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

ويستند التقرير إلى تحليل سابق نشرته الوزارة حذر من اعتماد البلاد على التعزيزات الدفاعية المقدمة من الدول الجوار الأعضاء بالناتو بعد عقود من نقص الاستثمار.

كما يلقي التقرير الضوء على التناقضات بين الموقف الحيادي، والالتزامات القانونية للنمسا لمساعدة الدول الأعضاء الآخرين بالاتحاد الأوروبي في حالة حدوث صراع.

ويؤمن الكثيرون في النمسا بشدة بالحياد الدائم، المنصوص عليه في الدستور منذ عام 1955 في إطار الاتفاقية التي أخرجت القوات السوفيتية المحتلة بعد عقد من نهاية الحرب العالمية الثانية، بحسب وكالة بولومبرج للأنباء.