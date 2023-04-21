 الموت يطارد متضرري زلزال تركيا.. انهيار أسقف مبانٍ على خيام تأويهم - بوابة الشروق
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الموت يطارد متضرري زلزال تركيا.. انهيار أسقف مبانٍ على خيام تأويهم

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 11:23 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 11:23 ص

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب 44 آخرون بجروح نتيجة سقوط أسطح المباني على الخيام المحيطة في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية التي ضربها زلزال مميت في فبراير الماضي.

ونتيجة العاصفة، طارت أسطح بعض المباني ودمرت حوالي 170 خيمة يعيش فيها متضررون من الزلزال، وحسب المعلومات، فإن هناك 8 ضحايا في المستشفيات في حالة خطيرة، وفق شبكة روسيا اليوم.

وعانت مقاطعة كهرمان مرعش أكثر من غيرها خلال زلازل في 6 فبراير أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص وتضرر آلاف الأبنية السكنية، حيث كانت مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وفي 18 فبراير، تم تسجيل زلزال جديد بالقرب من مدينة كهرمان مرعش، وبلغت قوته 5.2 درجة.


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