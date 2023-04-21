رئيس فيراري يستبعد إجراء تغيير في تصميم سيارة الفريق

استبعد فريديريك فاسيور، رئيس فريق فيراري الإيطالي ، تغيير تصميم السيارة رغم البداية الصعبة لموسم 2023 لسباقات سيارات فورمولا-1، ولكنه أوضح أنه سيتم إجراء بعض التعديلات.

وأنهى الفريق الإيطالي موسم 2022 في المركز الثاني، ولكنه فشل في التواجد على منصة التتويج في أول ثلاث سباقات هذا العام، بينما فشل السائق تشارلز لوكلير إنهاء سباقي البحرين وأستراليا.

وأثارت النتائج حتى الآن تكهنات بوجود حاجة لتغيير التصميم لكي يمضي موسم الفريق قدما نحو الاتجاه الصحيح، ولكن فاسيور نفى اتخاذ فيراري لطريق مختلف.

وقال فاسيور للموقع الرسمي لفورمولا-1 :"متمسكون بالخطة، لكننا أجرينا،حسبما اعتقد، بعض التعديلات، فيما يتعلق بالتوازن والسلوكيات. السيارة كانت أفضل في ملبورن وسنواصل العمل في هذا الاتجاه".

وأضاف :" أعتقد أنه سيكون لدينا تحديثات كثيرة، البعض منها سيأتي، ليس في باكو (يوم 30 أبريل)، لأن في باكو لدينا الحزمة الهوائية لمستوى القوة الضاغطة، ومع وجود سباقات السرعة لن يكون الأمر سهلا. ولكن من سباق ميامي، إيمولا، وليس في موناكو، ولكن في برشلونة، سوف يشهد كل سباق تحديثا للسيارة".

وأكد فاسيور أنه مازال لديهم مساحة كبيرة لإجراء تحسينات على السيارة، وقال إنه يأمل في التقدم خطوة نحو الطريق الصحيح.

وبعد فترة توقف طويلة، بسبب إلغاء سباق الجائزة الكبرى الصيني بسبب القيود بشأن مكافحة فيروس كورونا، يستأنف موسم فورمولا-1 يوم 30 أبريل في أذربيجان.

ويتصدر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، ترتيب فئة السائقين متفوقا على زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، والإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.