تقرير: أمريكا تعتقد أن الصين تطور أسلحة سيبرانية مضادة للأقمار الاصطناعية

تعتقد الولايات المتحدة أن الصين تطور أسلحة سيبرانية متقدمة يمكن أن تسيطر على الأقمار الاصطناعية للعدو حال اندلاع صراع، بحسب ما نقلته صحيفة فاينانشيال تايمز عن وثيقة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية تفيد مزاعم بأن جنديا من الحرس الوطني الأمريكي اعتقل الشهر الجاري كان قد سربها.

وقالت الوثيقة الاستخباراتية إن الأسلحة الجديدة من شأنها أن تسمح للصين بجعل أقمار العدو الاصطناعية غير مفيدة بعرقلة قدرتها على التواصل مع بعضها، بحسب الصحيفة.

كانت الوثيقة بين العشرات من صفحات المواد السرية التي تفيد المزاعم بأنها نشرت أول مرة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد" من جانب شاب يبلغ 21 عاما كان قد اُعتقل من حينها.

وتعد التقنية الموصوفة في الوثيقة أكثر تقدما من بعض الأنظمة الحالية التي تسعى للتشويش على قدرة قمر اصطناعي واحد على العمل.

وأفاد تقرير وكالة الاستخبارات المركزية بأن الأسلحة السيبرانية الصينية سوف تسعى، في المقابل، إلى محاكاة الإشارات المرسلة بين الأقمار الاصطناعية، بحسب فاينانشال تايمز.

وتظهر أحدث التطورات الكيفية التي يُنظر بها على نحو متزايد إلى الفضاء على أنه امتداد لمعارك القتال الأرضية.

وقُوبلت روسيا بانتقادات دولية في 2021 إثر تجربة صاروخية هشمت قمرا اصطناعيا غير مستخدم؛ ما تسبب في انطلاق سحابة من الحطام الخطير إلى المدار مما دفع الولايات المتحدة إلى إخطار طاقم محطة الفضاء الدولية بذلك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.