بدء الإنتاج في أكبر حقول الغاز بتركيا وأردوغان يعتبره خطوة على طريق الاكتفاء الذاتي

بدأت تركيا إنتاج الغاز الطبيعي من أكبر حقولها في البحر الأسود اليوم الخميس، ما يعطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرصة لخفض أسعار الطاقة للمستهلكين قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية جديدة.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الحكومية للأنباء إن ضخ غاز البحر الأسود خطوة تاريخية على طريق اكتفاء البلاد ذاتيا من الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة تروكش بتروليوم أيه.أو التابعة للدولة القول إن حقل سكاريا سينتج في المرحلة الأولى 10 ملايين متر مكعب يوميا، ثم يصل إلى 40 مليون متر مكعب خلال العام المالي 2027/2028.

وقال الرئيس التركي إن "هذا النجاح تحقق بعمل نحو 10 آلاف شخص و50 سفينة ليلا ونهارا، ويعود لشعبنا بأسره".

وأشار إلى أنه عند بلوغ الإنتاج الحد الأقصى، سيغطي الغاز المستخرج من البحر الأسود نحو 30% من حاجة تركيا السنوية.

ويكفي إنتاج الحقل في المرحلة الأولى لتغطية حوالي ربع استهلاك تركيا اليومي من الغاز الطبيعي ويبلغ حوالي 53 مليار متر مكعب سنويا، ويخفف من عبء فاتورة واردات الطاقة التي تصل إلى 97 مليار دولار وتؤدي إلى زيادة عجز ميزان الحساب الجاري.

وأشارت بلومبرج إلى أن أردوغان يواجه أصعب انتخابات طوال العشرين عاما التي أمضاها في السلطة، حيث توحدت المعارضة خلف منافسه، في الوقت الذي تدهورت فيه أوضاع الاقتصاد الذي كان ورقة رابحة بالنسبة له في سنوات سابقة عندما كان الاقتصاد التركي يحقق أداء جيدا.

وفي أواخر العام الماضي، قال أردوغان في أنقرة إنّ حتياطيات تركيا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود تبلغ 652 مليار متر مكعب، ارتفاعاً من 540 مليار متر مكعب سابقاً. بفضل تقييم الاحتياطيات في حقل سكاريا.