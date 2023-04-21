 سيدة نرويجية تعثر على كنز ثمين في قبو منزل والدها.. ما القصة؟ - بوابة الشروق
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سيدة نرويجية تعثر على كنز ثمين في قبو منزل والدها.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 11:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 11:38 ص

عثرت سيدة في مدينة فالدريس النرويجية في قبو منزل والديها على كنز يعود إلى عصر الفايكينج.

وقالت بلدية منطقة إنلانديت، في بيان، إن جريتا مارجو سيوروم أدركت أن الـ32 سبيكة حديدية التي عثرت عليها عندما كانت تباشر تنظيف القبو لها أهمية تاريخية. لذلك أبلغت عنها الخبراء، الذين نسبوها إلى عصر الفايكينج أو العصور الوسطى المبكرة.

ووفقا للمؤسسة الإعلامية الحكومية النرويجية NRK، عثر والد جريتا على هذه السبائك الحديدية في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان يحفر بئرا ووضعها في قبو المنزل.

ويعتقد الخبراء أن شخصا ما قد أخفى هذه القطع لكي يعود لاحقا لأخذها، ولكنه لم يعد، وفق وكالة نوفوستي.

وهذه السبائك مطولة وفي إحدى نهايتيها ثقب ربما لربطها وتزن كل سبيكة 50 غراما. وربما وفقا للعلماء كانت تستخدم كنقود.


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