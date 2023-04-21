 مقتل 4 أشخاص في حريق سفينة صيد روسية في كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص في حريق سفينة صيد روسية في كوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:15 م | آخر تحديث: الجمعة 21 أبريل 2023 - 6:15 م

اشتعلت النيران في سفينة صيد روسية تحمل على متنها 25 شخصا قبالة مدينة أولسان الساحلية جنوب شرقي كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع أربعة أشخاص تم العثور على جثثهم اخل السفينة عقب إخماد الحريق.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن السلطات الكورية قولها إن السفينة التي تزن 769 طنا تحمل 100 طن من المأكولات البحرية في المياه قبالة أولسان، على بعد حوالي 300 كيلومتر جنوب شرق سول، كانت متجهة نحو روسيا عندما اندلع الحريق بها.. مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم من الروس.

وأشارت إلى أنه بعد تلقي نداء استغاثة، أرسل خفر السواحل سفن الإنقاذ إلى مكان الحادث وأنقذ 21 بحارا، 19 منهم غير مصابين بينما تعرض اثنان لإصابات طفيفة.


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