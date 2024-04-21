شولتس يفتتح معرض هانوفر الصناعي

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في أن يعطي معرض هانوفر الصناعي زخما جديدا للتحول في مجال الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في ألمانيا.

وخلال افتتاح أكبر معرض في العالم للهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، قال شولتس مساء اليوم الأحد: "بمقدورنا أن نرى هنا في هذا المعرض ما ستعيش عليه بلادنا في المستقبل، تطويرنا للجديد وتحسيننا الدائم للمنتجات وبحثنا وتطبيقنا لتقنيات مستقبلية".

وقال شولتس إن معرض الصناعة يضع أولويات مهمة من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي وحلول للتحول في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة الميسورة التكلفة وزيادة الابتكارات هما الشروط الأساسية لتعزيز الإنتاجية والنمو.

ورأى شولتس أنه لتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى حلول من الذكاء الاصطناعي مثل تلك المعروضة في المعرض " فهناك آلات تقوم بتنفيذ المهام البسيطة بدلا منا، مما يُمَكِّن العاملين من التحول إلى مهام ذات مؤهلات أعلى."

كان قطاع الأعمال في ألمانيا أثار في الآونة الأخيرة انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والإفراط في البيروقراطية. ويرى قطاع الصناعة أن هذه الأمور تهدد جاذبية ألمانيا كمقر صناعي مقارنة بمناطق أخرى مثل الولايات المتحدة.

وأكد شولتس: "السياسة الحديثة الخاصة بتوفير العروض تتضمن بالطبع أن نكون أسرع وأبسط. نحن متفقون تماما على ذلك." لافتا إلى أن حكومته وضعت بالفعل أسسا مهمة في هذا المجال.

ويشارك في المعرض 4000 عارض من 60 دولة يعرضون أحدث منتجاتهم في هانوفر اعتبارا من غد الاثنين، وتتمحور المعروضات حول الذكاء الاصطناعي والإنتاج الصديق للمناخ وتوفير حلول للتحول في مجال الطاقة واستخدام الهيدروجين كمصدر للطاقة.

وكانت العديد من الشركات التكنولوجية سجلت للمشاركة في المعرض ومن هذه الشركات مايكروسوفت وجوجل وأمازون ويب سيرفيسز وديل وساب وسيمنس وبوش، بالإضافة إلى عدة شركات متوسطة وأكثر من 300 شركة ناشئة.

وتعد النرويج الدولة الشريكة للمعرض في نسخته هذا العام.