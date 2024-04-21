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تحطمت مروحيتان للجيش الياباني في البحر في وقت متأخر مساء السبت، وعثر على أحد أفراد الطاقم ميتا فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين، حسبما أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأحد.

وقال وزير الدفاع مينورو كيهارا، في تصريحات للصحفيين، إن الطائرتين التابعتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية كانتا تشاركان في "تدريب ليلي"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «حاليًّا سبب (الحادث) مجهول. وفي الوقت الراهن نعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح».

وذكر أن خدمات الإنقاذ البحري رصدت حطاما محتملا يعود للمروحيتين.

ولاحقا، أكدت وزارة الدفاع العثور على أحد أفراد الطاقم ميتا، قائلة إن سبعة آخرين ما زالوا مفقودين.

وكشفت عن العثور على تسجيلات بيانات الطيران في موقعين متقاربين، مرجّحة بشدّة احتمال وقوع اصطدام بين المروحيتين.

وتحطمت المروحيتان قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، وفق ما أفادت السلطات.

فيما صرّح رئيس هيئة أركان القوّات البحرية رايو ساكاي بأن تسجيلات بيانات الطيران هي قيد التحليل وتقوم السلطات باستجواب طاقم مروحية ثالثة كانت تشارك في التمرين لكنها غير معنية بالحادثة.

وقُطع الاتصال بإحدى المروحيتين الساعة 22,38 (مساء السبت بالتوقيت المحلي).

وبعد نحو 25 دقيقة، أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضا.

والمروحيتان من طراز «ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه» الياباني الصنع وهما مروحيتا دورية تابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية، وهي الوحدة البحرية في الجيش الياباني.