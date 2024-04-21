مانشستر يونايتد يعبر كوفنتري بصعوبة ويتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تخطيه عقبة نظيره كوفنتري سيتي بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي من المسابقة.

وفاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره كوفنتري سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء اليوم الاحد.

وافتتح فريق مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق لاعبه ماكتومناي، ومن ثم أحرز المدافع هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 58، قبل أن يحرز كوفنتري سيتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71 عن طريق لاعبه سيمس، ومن ثم أضاف أوهير الهدف الثاني في الدقيقة 79.

واختتم اللاعب حاجي رايت أهداف المباراة بتسجيله الهدف الثالث لـ كوفنتري سيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه من خلال ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي، في المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي ستقام على ملعب ويمبلي في شهر مايو القادم.