تعليم القاهرة تقدم نصائح للطلاب قبل انطلاق امتحانات نهاية العام

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قدمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عدة نصائح للطلاب في إطار الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

• وجاءت النصائح كالتالي:



-الاستعانة بالله والتوكل عليه والتوجه إليه بالدعاء بالتوفيق والنجاح.

-الثقة بالنفس ومن القدرة علي التفوق وتذكر ما تم دراسته طوال العام مع ترديد عبارات ايجابية للتحفيز علي أداء أفضل خلال الامتحانات.

-الحضور مبكرا للامتحان والاسترخاء والتنفس بعمق فهذا يساعد علي التخفيف من التوتر وتهدئة الأعصاب.

-الاستفادة من التطبيقات الالكترونية المتاحة مثل بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.

-النوم مبكرا ليلة الامتحان ليكون الذهن صافيا والعقل منظما والذاكرة قادرة على استرجاع المعلومات.

-الاهتمام بالصحة وبالنظام الغذائي وتناول الطعام الصحي والحرص على ممارسة الرياضة.





وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت عن انطلاق امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والعملى لصفوف النقل للمراحل الدراسية الثلاثة اليوم الأحد.

وقال أيمن موسي مدير المديرية، إن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون على قدم وساق لصالح الطلاب وضمان حسن سير العملية الامتحانية، وتم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بالالتزام بعدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان والتأكيد على تهوية الفصول وإنارتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة والالتزام بكل الضوابط والتعليمات الامتحانية، مشددا على عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات.

وأشار إلى توفير زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة أى حالات طارئة داخل اللجان.