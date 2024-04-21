غرق 58 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب بجمهورية أفريقيا الوسطى

لقي ما لا يقل عن 58 شخصا حتفهم إثر انقلاب قارب بجمهورية أفريقيا الوسطى.

ووقع الحادث يوم الجمعة، بعد أن تكدس الركاب داخل القارب على نهر مبوكو بالقرب من العاصمة بانجي وأصبح غير متوازن ثم انقلب بعد وقت قصير من إبحاره .

وقال المدير العام للدفاع المدني، توماس جيماسي، لإذاعة راديو جويرا في أفريقيا الوسطى، إن من بين القتلى العديد من النساء والأطفال.

وكان حوالي 300 راكب في طريقهم لحضور جنازة. ولا يزال العدد الدقيق للضحايا غير معروف حتى الآن. كما أنه لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وبحسب تقارير الدفاع المدني، فإن عمال الإنقاذ لم يصلوا إلى مكان الحادث إلا بعد 40 دقيقة من انقلاب القارب.

ويستخدم النقل النهري على نطاق واسع في دولة أفريقيا الوسطى وذلك نظرا لسوء حالة العديد من الطرق. لكن العديد من القوارب مصنوعة من الخشب كما أنها تفتقر إلى الصيانة.