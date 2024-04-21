مستشار وكالة أونروا: كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة

قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» عدنان أبو حسنة، إن الأوضاع في قطاع غزة خطيرة، بالذات في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد: «كل 10 دقائق يقتل طفل في غزة، وكل يوم تقتل 67 امرأة منها 37 أم، نحن نتحدث عن المئات من اليتامى، هناك حوالي 18 ألف يتيم فقدوا كل شيء؛ الأسرة والحنان والحياة».

ونوه أن مدينة رفح الفلسطينية التي يعيش بها 2.2 مليون مواطن الآن، تستوعب في الأساس 150 ألفًا، قائلًا إن «القطاع يعيش أيامًا حرجة في ظل التصريحات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية».

ونفى وجود مكان لإزاحة تلك الكتلة البشرية الكبيرة إلى أي منطقة، منوهًا أن الاحتلال يمنع السكان من النزوح إلى الشمال، كما يمنع الوكالة من دخول شمال القطاع، رغم أن بقية المنظمات الأممية التي أدخلت المساعدات استخدمت معدات ومخازن «أونروا».

ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل غزة الآن لا تمثل سوى ثلث العدد الذي كان يدخل قبل الحرب، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمنع إيصال المساعدات إلى مستحقيها، ويسبب انهيارًا كبيرًا في الأوضاع الصحية والنفسية ونسب انعدام الأمن الغذائي.