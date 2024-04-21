عملة كوريا الجنوبية تسجل أنخفاضا بأكثر من 7% منذ بداية 2024

سجل الوون، عملة كوريا الجنوبية، أكبر انخفاض مقابل الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام بأكثر من 7%، وهو ما يمثل أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي وانتعاش الدولار، حسبما أظهرت بيانات صادرة اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الوون الكوري الجنوبي سجل 2ر1382 مقابل الدولار الأمريكي عند الإغلاق يوم الجمعة، بانخفاض 3ر7 % من 1288 وون في نهاية العام الماضي.

ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ مارس 1990، عندما اعتمدت البلاد نظام متوسط سعر الصرف في السوق .

وكانت كوريا الجنوبية قد شهدت خلال نفس الفترة من عام 2008 انخفاض عملتها بنسبة 9ر6% مقابل الدولار، وبلغ الرقم في عام 2009 إلى 8ر5%.

وفي الأسبوع الماضي، انخفض الوون الكوري إلى المستوى الذي تجري مراقبته عن كثب وهو 1400 وون خلال التعاملات اللحظية، على الرغم من أن التدخلات الشفهية من جانب السلطات المالية حدت من حدوث المزيد من الانخفاضات.