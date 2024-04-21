وزير الخارجية الأردني: نتنياهو أكثر من استفاد من التصعيد الأخير مع إيران

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من استفاد من التصعيد الأخير مع إيران.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "cnn"، أن الضغوط الدولية كانت قد تصاعدت بعد مرور ستة أشهر من القتل والتدمير في قطاع غزة.

وأوضح أن المجتمع الدولي عليه ممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف الحرب، لكنّ أشار إلى أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل حوّل انتباه العالم من الوضع بغزة، وبات التركيز منصبًا على الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وشدد على أن الأردن حريص على أن يؤكد للمجتمع الدولي ضرورة عن الانصراف بعيدا عن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة ولا عن القضية الحقيقية.

وشدد الصفدي، على الحاجة الملحة والحتمية لإنهاء الكارثة الإنسانية القائمة حاليا في قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 198 يومًا، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع عن حصيلة جديدة للضحايا.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفا و79 شهيدا، و76 ألفا و980 مصاب.