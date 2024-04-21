عمال إيرباص في كندا يرفضون اتفاقا تجريبيا بشأن العمل

رفض عمال شركة "إيرباص إس إي" في كندا الذين يصنعون طائرات "إيه 220" ذات الممر الواحد اتفاق عمل مقترحا من حيث المبدأ اليوم الأحد ، وهو العرض الثالث المقدم في المفاوضات.

وقال إريك رانكورت، المتحدث باسم الوحدة المحلية للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء، في بيان صحفي: "كنا نظن أننا حققنا توقعات أعضائنا، لكن الأمر لم يكن كذلك"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "سنتصل بصاحب العمل قريبا لمناقشة الخطوات التالية".

واقترح الاتفاق عقدا مدته خمس سنوات، يبدأ بأثر رجعي في 2 ديسمبر 2023 ، ويضمن زيادة الرواتب بنسبة 8% و 3% و 3% و 4% و 4% سنويا ، إلى جانب مزايا أخرى.

وصوت حوالي 75% من أعضاء النقابة ، مع 15ر68% قالوا لا للاتفاق. وهناك حوالي ألف و300 عامل من أصل 3 آلاف في مصنع ميرابل بالقرب من مونتريال تمثلهم الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء.