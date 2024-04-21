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عمال إيرباص في كندا يرفضون اتفاقا تجريبيا بشأن العمل

أوتاوا - د ب أ
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 9:41 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 9:41 م

رفض عمال شركة "إيرباص إس إي" في كندا الذين يصنعون طائرات "إيه 220" ذات الممر الواحد اتفاق عمل مقترحا من حيث المبدأ اليوم الأحد ، وهو العرض الثالث المقدم في المفاوضات.

وقال إريك رانكورت، المتحدث باسم الوحدة المحلية للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء، في بيان صحفي: "كنا نظن أننا حققنا توقعات أعضائنا، لكن الأمر لم يكن كذلك"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "سنتصل بصاحب العمل قريبا لمناقشة الخطوات التالية".

واقترح الاتفاق عقدا مدته خمس سنوات، يبدأ بأثر رجعي في 2 ديسمبر 2023 ، ويضمن زيادة الرواتب بنسبة 8% و 3% و 3% و 4% و 4% سنويا ، إلى جانب مزايا أخرى.

وصوت حوالي 75% من أعضاء النقابة ، مع 15ر68% قالوا لا للاتفاق. وهناك حوالي ألف و300 عامل من أصل 3 آلاف في مصنع ميرابل بالقرب من مونتريال تمثلهم الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء.

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