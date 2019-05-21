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الشرطة النيوزيلندية توجه تهمة القيام بالعمل الإرهابي لمنفذ هجوم «كرايستشيرش»

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 9:41 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 9:41 ص

وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة القيام بالعمل الإرهابي لمنفذ الهجوم على مسجدين بمدينة "كرايستشيرش" في شهر مارس الماضي وهو ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.

ذكرت النبأ شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

كانت نيوزيلندا قد بدأت الأسبوع الماضي تحقيقا في الهجوم على مسجدي كرايستشيرش بالاستماع للأدلة، ذلك في الوقت الذي تستعد فيه رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن للمشاركة في استضافة اجتماع في فرنسا يسعى للحصول على دعم عالمي للتصدي للعنف عبر الإنترنت.


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