وزير الخارجية الكويتي يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودي حول القضايا محل الاهتمام المشترك

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، بشأن العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.

وسلم السفير السعودي لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، الرسالة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي وذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.