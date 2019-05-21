كشفت الإنجليزية أوليفيا مارسدن -شبيه دوقة ساسكس ميجان ماركل- عن حملها، قائلة: "الآن أصبحت أكرر حياة ميجان ماركل بالتمام".

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، قررت أوليفيا أن تطلق نفس اسم الطفل الملكي ابن ميجان الذي يدعى "آرشي" على رضيعها المنتظر.

وتبلغ أوليفيا مارسدن 23 عامًا، وهي من سكان جنوب لندن، وتدفع 500 جنيه إسترليني، مقابل أن تبدو مثل ميحان في جلسات التصوير، يأتي ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه دوقة ساسكس بإنجاب طفلها الملكي "آرشي" من زوجها الأمير هاري.

وعن توقيت ولادة الطفل، قالت أوليفيا: "علمت أنني حاملا في سبتمبر الماضي، أي قبل شهر واحد فقط من إعلان الأمير هاري وميجان عن حمل الأخيرة في أكتوبر، وأتوقع أن أضع طفلي في 24 مايو الجاري".

وبدأت أوليفيا في الظهور كشبيهة ميجان منذ فبراير عام 2018، بعد أن استمر الغرباء في التعليق على الشبه الشديد الذي يجمعها مع الدوقة، فتقول: "لقد أخبرني الناس منذ سنوات أنني أبدو مثل ميغان وهذه مجاملة كبيرة لأنها مذهلة للغاية".

أما عن علاقتها بزوجها فتقول: "كنت أعمل مضيفة جوية وكانت أحد الطرق المعتادة هي من لندن إلى تورنتو في كندا، كندا ثم قابلت نابي وكنت أعلم أنني أردت شيئًا أكثر من مجرد عطلة رومانسية وكان استقرارنا في إنجلترا صعبة، لكننا ظللنا على اتصال بسناب شات وسكنا مع بعضنا البعض بالفعل هناك".

وأقامت أوليفيا علاقة طويلة الأمد مع نابي، وهو فني إنترنت يبلغ من العمر 27 عامًا يشبه هو الآخر الأمير هاري النصف الآخر للدوقة، فتقول "لقد قررنا أنا و نابي دائمًا أننا سنشبه دوق ودوقة ساسكسن وقتها شعرت وقتها أنني أمزح لكننا فعلنا ذلك!"

الآن تجني أوليفيا حوالي 500 جنيه إسترليني عن كل ظهور للقاء أو تحية، أوخلال حضورها الحفلات ذات الطابع الملكي.