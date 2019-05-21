رئيس جهاز الأمن الروسي يحذر من تجنيد «ذوي الإرهابيين» للقيام بأعمال إرهابية

صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن الإرهابيين الدوليين يعتزمون استخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين للقيام بأعمال إرهابية.

وأضاف بورتنيكوف - في كلمة ألقاها أمام اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن والهيئات الخاصة لبلدان "رابطة الدول المستقلة" بالعاصمة الطاجيكية (دوشانبيه) حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أنه توجد معلومات تتعلق بنوايا زعماء المنظمات الإرهابية الدولية لاستخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين، الذين عادوا مؤخرا بشكل جماعي إلى أوطانهم، للقيام بأعمال إرهابية.

وطالب بضرورة القيام بأعمال مراقبة دقيقة لهذه الفئة لتحديد الانتحاريين "المحتملين " والأشخاص الذين يقومون بالدعاية الإيدولوجية لتنظيم "داعش" الإرهابي".