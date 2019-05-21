عرض برنامج «يوم جديد»، الذي يٌذاع على فضائية «الغد»، صباح الثلاثاء، تقريرًا عن الدكتور الباكستاني، زاهد البت، الذي تحول من مجرد هاوي لجمع القطع التراثية إلى جامع أكبر عدد من القطع الأثرية في باكستان وصاحب متحف خاص يضم الآلاف من التحف والمخطوطات النادرة.

وقال زاهد البت، حسبما جاء في التقرير، إن شغفه بجمع القطع الأثرية بدأ منذ أن كان في الخامسة عشر من عمره، موضحًا أنه قرر افتتاح متحف للشعب الباكستاني بعد أن قام بجمع هذه القطع.

وأضاف أنه لديه الآلاف من مخطوطات المصاحف، التي تعود إلى فترات تاريخية قديمة، مثل الفترات التتارية والتيمورية والمملوكية، بالإضافة إلى قطع أثرية تعود إلى ما يزيد عن 1300 عام.

وأشار التقرير إلى أن شغف الدكتور الباكستاني بجمع التراث، خاصة الإسلامي، دفعه إلى امتلاك نسخ نادرة من المصاحف، منها نسخة تعود إلى عهد التابعين.