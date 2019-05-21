محكمة إندونيسية تصدر حكما بالاعدام ضد فرنسي بتهمة المخدرات

أصدرت محكمة إندونيسية، اليوم الاثنين، حكما بالاعدام ضد مواطن فرنسي بتهمة تهريب نحو 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة الى جزيرة لومبوك السياحية الإندونيسية.

وأشارت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية الى أن سلطات الجمارك الإندونيسية ألقت القبض على المتهم الفرنسي فيليكس دوفان فور وصوله الى مطار لومبوك خلال شهر أغسطس الماضي وبحوزته هذه المخدرات وكميات أخرى من حبوب الهلوسة، غير أنه تمكن من الفرار لمدة 10 أيام قبل القبض عليه وايداعه السجن.

تجدر الاشارة الى أن إندونيسيا تطبق اجراءات قانونية مشددة حيال جرائم المخدرات والتي تصل عقوبتها في بعض الأحيان الى الإعدام، حيث تدرج حاليا أكثر من 150 شخصا على قوائم الاعدام، أغلبهم من المتورطين في تجارة المخدرات ، وثلثهم تقريبا من الأجانب.