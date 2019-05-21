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الجيش السوري يستهدف «فتح الشام» في ريف حماة الشمالي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 1:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 21 مايو 2019 - 1:49 م

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات الجيش السوري نفذت ضربات مكثفة على تحركات المجموعات الإرهابية في ريف حماة الشمالي، وذلك رداً على تجديد خرقها لاتفاق منطقة خفض التصعيد واعتداءاتها على النقاط العسكرية والقرى الآمنة.

وذكرت "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "وحدات الجيش نفذت رمايات مركزة على محاور تحرك المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وخطوط إمدادها في بلدتي الصهرية والقروطية بجبل شحشبو بالريف الشمالي، ما أسفر عن تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد بالإضافة إلي تدمير عدد من الأوكار بعضها يحتوي أسلحة وذخائر".

وأشارت "سانا" إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت - في وقت سابق اليوم - بعدد من القذائف الصاروخية على بلدتي بريديج وكفر نبودة بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المنازل والممتلكات الخاصة والبنى التحتية.


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