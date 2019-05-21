ألمانيا وهولندا يوسعان نطاق تعاونهما العسكري

أعلنت ألمانيا وهولندا توسيع نطاق تعاونهما العسكري.



ووقعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين ونظيرتها الهولندية أنك بيليفيلد اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الألمانية برلين اتفاقية من شأنها توسيع نطاق التعاون ليشمل القوات الخاصة والأجهزة الاستخباراتية وكذلك الدفاع ضد الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت.



وقالت فون دير لاين اليوم: "جودة التعاون بين الجيش الألماني والقوات الهولندية ليس لها مثيل في أوروبا"، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية من شأنه أن يكون إشارة مهمة للتطور سويا في أوروبا.



يشار إلى أن 2500 جندي هولندي يمثلون جزءا من فرقة مدرعات الجيش الألماني منذ عام 2016. وبالعكس في السلاح الجوي، يخضع جنود من الدفاع الصاروخي الألماني لقيادة الدفاع الجوي الهولندي. وكذلك في البحرية هناك أطقم سفن مختلطة.



وتم توقيع الاتفاقية اليوم بمناسبة زيارة ملك هولندا فيليم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما لألمانيا التي بدأت أمس الاثنين لمدة ثلاثة أيام.



وزار الزوجان الملكيان بعد ظهر اليوم مركز قيادة عمليات تابعة للجيش الألماني، والتقيا بوزيرتي الدفاع الألمانية والهولندية.