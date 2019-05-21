كوريا الشمالية تراقب عن كثب الخطوة الأمريكية القادمة بشأن سفينة الشحن المصادرة

جددت كوريا الشمالية تحذيرها اليوم الثلاثاء من أن الولايات المتحدة ستواجه عواقب غير محددة إذا لم تقم بإعادة سفينة شحن صادرتها.

وكانت الحكومة الأمريكية صادرت السفينة الكورية الشمالية التي كانت تستخدم لتصدير الفحم، في وقت سابق من الشهر الجاري. وكانت هذه أول مرة تتخذ الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة ضد بيونجيانج.

وقال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونج في مؤتمر صحفي بالمنظمة الدولية إن بيونج يانج ستراقب الخطوة الأمريكية المقبلة، مؤكدا أنه يجب أن تفكر الولايات المتحدة في أن "أعمالها الآثمة" ستؤثر على التطورات بين البلدين.

وتابع كيم "كل شيء في أيدي الولايات المتحدة، سنراقب عن كثب ردود فعل الولايات المتحدة".

وقال كيم إن مصادرة السفينة يشكل انتهاكا لسيادة بيونجيانج ويقوض روح البيان المشترك الأمريكي الكوري الشمالي الذي تم الاتفاق عليه في القمة الأولى التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وتمت مصادرة السفينة "ذا وايز اونست" للاشتباه في انتهاكها العقوبات الأممية والأمريكية وتم نقلها إلى ساموا الأمريكية في المحيط الهادئ.