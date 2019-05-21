رئيس الاستخبارات الروسية يحذر من خطورة تصعيد واشنطن الوضع حول إيران

أعلن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع حول إيران يتطور بشكل مقلق ويتم تصعيده من قبل واشنطن. وفي هذه الحالة من المهم ألا تسود دوافع الزعماء السياسيين الفردية على الحس السليم.

وقال ناريشكين -في تصريح صحفي على هامش اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه- "من الواضح أن الوضع يتطور في سيناريو مقلق للغاية. والسبب واضح للجميع، وهو قصة مغادرة الولايات المتحدة لما يسمى بـ الصفقة النووية الإيرانية.

علاوة على ذلك، فإن معظم الدول واثقة تمامًا من أن إيران تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب هذه الصفقة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

,أضاف رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية "ولذلك ، فإن تصعيد الوضع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية يكتسب طابعا خطيرا جدا. ومن المهم هنا أن تحافظ الأطراف على ضبط النفس، وألا يتغلب اندفاع بعض القادة السياسيين على على صوت العقل والتحليل الرصين لما هو عليه. والاستنتاجات الرصينة حول الطريقة الخطيرة التي يمكن أن تتطور بها الحالة إذا اتخذ المرء قرارات سريعة أخرى".