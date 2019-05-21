مرشح سويدي للبرلمان الأوروبي يواجه تحقيقا بشأن تحرش جنسي

أعلن المدعي العام في السويد اليوم الثلاثاء أنه سوف يتم التحقيق في شكوى مقدمة ضد عضو كبير من الحزب السويدي الديمقراطي اليميني الشعبوي مرشح في انتخابات البرلمان الأوروبي فيما يتعلق ببتحرش جنسي.

وقال رئيس هيئة ا الادعاء اندريس جاكوبسون في حوار مع راديو السويد إن التحقيق سوف يحدد ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى فتح تحقيق أولي بشأن إمكانية حدوث تحرش جنسي .

وأقر السياسي، بيتر لوندجرين، في اتصال مع صحيفة "ديلي إكسبرسن " نهاية الأسبوع الماضي أنه لمس صدر زميلته في الحزب خلال حفل العام الماضي تحت تأثير الكحول.

ويسعى لوندجرين، الذي اعتذر عن الواقعة، للحصول على فترة ثانية في البرلمان الأوروبي.