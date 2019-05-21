أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط بالجيش الأفغاني على يد إرهابي في مقاطعة هيرات الغربية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، عن بيان صادر عن الوزارة، إن الإرهابي قتل بالرصاص ضابطًا بالجيش أثناء الإفطار في شوز بازار في منطقة شينداند.

وأضاف البيان أن قوات الشرطة تمكنت من تعقب الإرهابي أثناء محاولته الفرار، وإطلاق النار عليه في المناطق الحدودية بين منطقتي كوه زور وزير كوه.

وأشار إلى أن قوات الشرطة صادرت أيضا سيارة تابعة للإرهابي القتيل، ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان على الحادث حتى الآن.