 أوقاف كردستان بالعراق تمنع إقامة صلاة العيد في المساجد بسبب كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أوقاف كردستان بالعراق تمنع إقامة صلاة العيد في المساجد بسبب كورونا

أ ش أ:
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 1:08 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 1:08 م

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان بالعراق اليوم الخميس غلق أبواب المساجد ومنع إقامة صلاة العيد وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا بعد تسجيل إصابات جديدة بمدينتي السليمانية وأربيل خلال الأيام الثلاثة الماضية.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بحكومة الإقليم نبز إسماعيل قوله "إن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في محافظات كردستان الأربع اقترحت عدم فتح أبواب المساجد وإقامة صلاة العيد فيها بسبب ظهور إصابات جديدة في الإقليم خلال الأيام الماضية".
وأشار إلى أن الوزارة ستلتزم بأي إجراء أو قرار يصدر من أجل المصلحة العامة ويساهم في مكافحة الفيروس ومنع انتشاره.


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