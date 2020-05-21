منع مظاهرة لحزب البديل الألماني ضد قيود كورونا

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس منع مظاهرة لحزب البديل من أجل ألمانيا احتجاجا على قيود كورونا، كان مقررا إقامتها في مدينة شتوتجارت يوم الأحد المقبل.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أوضح متحدث باسم الشرطة أن سلطات المدينة حظرت التجمع مشيرة إلى الحماية من العدوى بفيروس كورونا.

وأعلن الحزب اليميني الشعبوي اعتزامه التقدم بطلب مستعجل للاحتجاج على قرار حظر المسيرة.

وكان حزب البديل في جنوب غرب ألمانيا يعتزم التظاهر في قلب مدينة شتوتجارت احتجاجا على تدابير القيود الخاصة بجائحة كورونا، وكان الحزب أعلن أن اليس فايدل، رئيسة الحزب في ولاية بادن فورتمبرج ونائبة زعيم الحزب على المستوى الاتحادي، ستلقي كلمة في المظاهرة.

وقال ماركوس فروماير، نائب رئيس الحزب في بادن فورتمبرج، إن وزراء الداخلية المنتمين للحزب المسيحي الديمقراطي كانوا يراعون النظام في مثل هذه الحالات في الماضي " ولذلك سنتقدم بطلب مستعجل لنحصل على حقنا في حرية التجمع عن طريق المحكمة".

وكان الحزب أعلن أن المسيرة سيشارك بها 500 شخص مبدئيا.