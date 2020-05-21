محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج من العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية

استقبل أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أول فوج من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية، لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية، طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، و وليد عبدالقوي، مدير عام إدارة المدن الجامعية ورعاية الطلاب.

وقال المحافظ إن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور وصولهم للمدينة خضع الجميع لجهاز الكاشف الحراري وتم تعقيم وتطهير الحقائب كإجراء احترازي ووقائي للحفاظ علي صحة الجميع، وتم تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي.

وطمأن المحافظ الوافدين بأنه تم تزويد المدينة بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة وذلك من خلال التعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقا للبروتوكولات الصحية المقررة، مقدما لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر، وأعرب عن أمنياته بخروجهم بصحة وعافية والعودة لمنازلهم وأسرهم بصحة وسلامة.

ووجه المحافظ، مسئول التضامن الااجتماعي، بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.

وكان المحافظ تفقد الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة.

وأشاد المحافظ بمجهودات الجامعة فى تجهيز المدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تلك المرحلة الصعبة التى تمر بيها البلاد.

وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً إلى الاستعدادات التامة التي تم تنفيذها لاستقبال العالقين، وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا لكل العائدين بتقديم كافة الخدمات لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة مثل البنوك وغيرها.

ومن جانبهم شكر العائدون من الخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظ، ورئيس الجامعة، على حسن استقبالهم منذ اللحظة الأولي، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.