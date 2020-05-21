محافظ المنيا ورئيس الجامعة يستقبلان أول فوج من العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية

استقبل أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور مصطفي عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أول فوج من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية، لقضاء فترة العزل الصحي لهم بالمدينة الجامعية، طبقا لخطة رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصحة والسكان، لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، و وليد عبدالقوي، مدير عام إدارة المدن الجامعية ورعاية الطلاب.
وقال المحافظ إن الوافدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي بالمطار، وتم توقيع الكشف الطبي عليهم وثبت سلامتهم وخلوهم من أي أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفور وصولهم للمدينة خضع الجميع لجهاز الكاشف الحراري وتم تعقيم وتطهير الحقائب كإجراء احترازي ووقائي للحفاظ علي صحة الجميع، وتم تسكينهم بالمدينة الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحي.
وطمأن المحافظ الوافدين بأنه تم تزويد المدينة بالفرق الطبية المؤهلة والمدربة وذلك من خلال التعاون بين مديرية الصحة وجامعة المنيا، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقا للبروتوكولات الصحية المقررة، مقدما لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر، وأعرب عن أمنياته بخروجهم بصحة وعافية والعودة لمنازلهم وأسرهم بصحة وسلامة.
ووجه المحافظ، مسئول التضامن الااجتماعي، بتوفير جميع الوجبات الغذائية المقدمة للعالقين طوال فترة الحجر الصحي، وتوفير طاقم من عمال النظافة، والعمل على توفير كافة سبل الراحة حفاظا على سلامتهم.
وكان المحافظ تفقد الغرف المجهزة بجميع المباني والمخصصة لعزل العالقين العائدين من الخارج، واطمأن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية بكل الأقسام وجميع الإجراءات الطبية اللازمة.
وأشاد المحافظ بمجهودات الجامعة فى تجهيز المدينة الجامعية وظهورها بصورة مشرفة تليق باستقبال المصريين الوافدين، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لمواجهة جائحة كورونا والخروج من تلك المرحلة الصعبة التى تمر بيها البلاد.
وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.
وأوضح الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس الجامعة، أنه تم تخصيص 4 مباني من المدنية الجامعية، مشيراً إلى الاستعدادات التامة التي تم تنفيذها لاستقبال العالقين، وإزالة أي معوقات والتعامل الفوري مع أي مشاكل، مؤكدا لكل العائدين بتقديم كافة الخدمات لهم بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي والجهات المتخصصة مثل البنوك وغيرها.
ومن جانبهم شكر العائدون من الخارج، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمحافظ، ورئيس الجامعة، على حسن استقبالهم منذ اللحظة الأولي، وتوفير أماكن مناسبة لهم للإقامة والإعاشة خلال فترة العزل الاحتياطي لهم وتوفير كل احتياجاتهم ومستلزماتهم، والتجهيزات التي تم إعدادها على أعلى مستوى.