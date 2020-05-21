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أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مجموعة من المواقع الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، عن مديرية الإنترنت الوطنية، أنه يشتبه في أن الهجوم إيراني.

وطالبت المديرية الجمهور بعدم النقر على أية روابط إذا ما تصادف دخولهم لمواقع تم اختراقها برسالة "بدأ العد التنازلي لدمار إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل كانت تقف وراء هجوم سيبراني وقع في وقت سابق من هذا الشهر واستهدف حواسيب ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية.