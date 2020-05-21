 بدأ العد التنازلي لدماركم.. هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية إسرائيلية - بوابة الشروق
الخميس 21 مايو 2020 1:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بدأ العد التنازلي لدماركم.. هجوم سيبراني على مواقع إلكترونية إسرائيلية

د ب أ
نشر فى : الخميس 21 مايو 2020 - 12:26 م | آخر تحديث : الخميس 21 مايو 2020 - 12:26 م

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن مجموعة من المواقع الإلكترونية تعرضت لهجوم سيبراني صباح اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، عن مديرية الإنترنت الوطنية، أنه يشتبه في أن الهجوم إيراني.

وطالبت المديرية الجمهور بعدم النقر على أية روابط إذا ما تصادف دخولهم لمواقع تم اختراقها برسالة "بدأ العد التنازلي لدمار إسرائيل".

ولفتت الصحيفة إلى أن الهجوم يأتي بعد تقارير أفادت بأن إسرائيل كانت تقف وراء هجوم سيبراني وقع في وقت سابق من هذا الشهر واستهدف حواسيب ميناء "الشهيد رجائي" في مدينة بندر عباس الإيرانية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك