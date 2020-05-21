مقتل 8 أشخاص وإجلاء ملايين لدى اجتياح إعصار أمفان الهند وبنجلاديش

نيودلهي/ دكا - د ب أ

أسفر إعصار أمفان، أحد أقوى العواصف التي تمر أعلى خليج البنغال في السنوات القليلة الماضية، عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وأدى إلى إجلاء أكثر من 3 ملايين شخص، لدى اجتياحه الهند وبنجلاديش اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن " الإعصار الشديد للغاية" أمفان ضرب سواحل ولاية غرب البنغال بعد ظهر اليوم الأربعاء، مصحوبا برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترا في الساعة.

وتعرضت كلكتا، عاصمة ولاية البنغال، لهطول أمطار غزيرة ورياح عاتية تصل سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة، فيما أشادت تقارير إلى وقوع أضرار في البنية التحتية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات متوقفة تصطدم ببعضها البعض ومنازل غارقة في المدينة المكتظة بالسكان، التي يقطنها 15 مليون نسمة.

وتسبب الإعصار في عاصفة يصل ارتفاعها إلى 3ر4 أمتار، مما دفع مياه البحر مسافة 17 كيلومترا داخل اليابس، ليدمر المحاصيل والمنازل، وفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية.