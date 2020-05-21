الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7728 داخل البلاد.

ونقلا عن موقع جريدة «النهار الجزائري»، مساء اليوم الخميس، سجلت «الصحة الجزائرية» سبع وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 575.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 94 حالة للشفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد-19» إلى 4062.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 329 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.