لاعب أتلتيكو مدريد يخضع لجراحة

خضع الكرواتي شيمي فيرساليكو، ظهير أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، لمنظار في مفصل الركبة اليسرى، التي أجرى بها جراحة في فبراير 2019، وذلك لإزالة مواد تم وضعها خلال تلك العملية.

وكان فيرساليكو قد تعرض للإصابة، خلال إعارته لإنتر ميلان الايطالي، وابتعد على إثرها عن الملاعب لمدة عام.

ورجع الكرواتي لصفوف الأتليتي بداية الموسم الحالي، وعاد للعب مع الروخيبلانكوس منذ ينايرالماضي، أمام ليجانيس.

وشارك منذ ذلك الحين في سبع مباريات، بواقع خمس في الليجا واثنتين في دوري الأبطال (مواجهتي ليفربول في دور الـ16).

وسيبدأ فيرساليكو غدا الجمعة مرحلة التعافي من هذا التدخل الجراحي "من خلال جلسات علاج طبيعي وإعادة تكيف"، حسبما أعلن أتلتيكو عبر موقعه الإلكتروني.