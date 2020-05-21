انتشر وباء قاتل يصيب الأرانب الأمريكية فقط وفق تصريح وزارة الزراعة الأمريكية؛ ليقتل آلاف الأرانب البرية والأليفة خلال الشهرين الماضيين في ولايات نيو مكسيكو وكاليفورنيا وكولورادو ونيفادا وأريزونا.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، يسمي المرض بهيمورجك الأرانب2 والذي نشأ في الصين في الثمانينيات وانتقل منها لمختلف قارات العالم ولتستخدمه أستراليا للقضاء على أعداد الأرانب الخارجة عن السيطرة، وهو الفيروس الذي تطور منه النوع الجديد والذي يعد أكثر خطورة.

وبحسب المركز الفدرالي للحفاظ على الحياة البرية الأمريكية فإن الفيروس شديد العدوى إذ ينتقل بالاحتكاك المباشر بين الأرانب وحتى عبر الحشرات والطفيليات المتنقلة بين الأرانب، وبإمكان الفيروس الاستمرار 3 أشهر على الأسطح الجافة وبإمكانه الاستمرار في البيئات الجليدية.

وينتقل الفيروس بين الأرانب البرية والأليفة وحيوان بيكا الشبيه بالأرنب فقط ويسبب الوفاة لها ولا يسبب أي ضرر للحيوانات الأخرى والإنسان ولا علاقة له بكورونا.

ويقول رالف زيمر مان، مسؤول العلاج البيطري الحكومي في ولاية نيو مكسيكو، إنها المرة الأولى التي يصيب فيها ذلك الفيروس الأرانب البرية الأمريكية والتي بنفوقها ستتضرر الكثير من الحيوانات المفترسة في المنطقة والتي تعد الأرانب غذاء أساسيا.

وأضاف رالف، أن الوباء ظهر من قبل بين الأرانب الأليفة في أوهايو وواشنطن وحتى كندا، موضحا أنه في الشهر الماضى سبب ذلك الوباء وفاة 11 أرنبا أليفا في إحدي العيادات بنيويورك.

ويقول زيمر مان، إن للوباء تبعات سيئة على مربى الأرانب في أمريكا والذين يفوق عددهم 3 ملايين والذين هم بحاجة للمصل الخاص بالمرض لحماية حيواناتهم.

وتقول إين مارتن مديرة اتحاد ملاك الأرانب المنزلية في أمريكا إن تماما مثل البشر فإن الإجراء الوقائي الأنسب للأرانب هو الإبعاد الاجتماعي وعدم خروجها للعب أو الأكل خارج المنزل.